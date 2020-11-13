Son dakika haberleri! Kilis'te 'En iyi narkotik polisi: Anne' kampanyası tanıtıldı

Bir son dakika haberine göre Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'En İyi Narkotik Polisi, Anne' kampanyasının tanıtımı Kilis'te gerçekleştirildi.