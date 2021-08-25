Son dakika haberleri! Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberleri! Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri! Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi civarında Kazdağları'nda çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi civarında Kazdağları'nda çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan Karayalama mevkisinde kara yolu ulaşımının olmadığı vadide başlayan ve 25 saatlik zorlu mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde havadan ve karadan soğutma çalışması yürütülüyor.

Açılan orman yollarından ilerleyen söndürme ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla yerden, helikopterle de havadan soğutma yapıyor.

Civar illerden gönderilen 6 helikopter, rüzgarın etkisiyle yangının tekrar başlaması ihtimaline karşı Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda hazır bekletiliyor.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda zarara yol açtığı öğrenilen yangın bölgesinden zaman zaman dumanlar yükseliyor.

Yanan ormanlık alan, havadan görüntülendi.

Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, "Yangın söndürme çalışmalarında özveriyle ve fedakarca görev alan bütün personelimize, Kızılaya ve duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Edremit'imize, Balıkesir'e 'geçmiş olsun' diliyorum." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri! Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberleri! Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberleri! Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberleri! Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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