Son dakika haberleri... Kazakistan'da bulunan 6 THY personeli Türkiye'ye getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri... Kazakistan'da bulunan 6 THY personeli Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberleri... Kazakistan'da bulunan 6 THY personeli Türkiye'ye getirildi
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kazakistan'daki olaylar üzerine uçak seferlerinin durdurulması nedeniyle Nur Sultan'da kalan Türk Hava Yollarının (THY) 2 kaptan pilotu ile 4 kabin memuru, Dubai aktarmalı seferle Türkiye'ye ulaştırıldı.

Kazakistan'daki olaylar üzerine uçak seferlerinin durdurulması nedeniyle Nur Sultan'da kalan Türk Hava Yollarının (THY) 2 kaptan pilotu ile 4 kabin memuru, Dubai aktarmalı seferle Türkiye'ye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, olayların yaşandığı Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan toplam 6 kişilik ekibin Türkiye'ye getirilmesi için THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın talimatı ile çalışma yapıldı.

THY'de çalışan 6 kişi, gece saatlerinde başka bir hava yolu şirketine ait uçakla Nur Sultan'dan Dubai'ye getirildi.

Uçuş ekibi, Dubai'deki havalimanından saat 02.40'ta hareket eden THY'ye ait uçakla sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Almatı'da kalan THY personellerinin de Türkiye'ye getirilmesi için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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