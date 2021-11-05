Son dakika haberleri! Kayseri'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma, trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim yaptı.

Denetim, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 31 trafik timiyle "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterle Kocasinan, Felahiye, Bünyan, Tomarza ve Develi ilçeleri ile Kayseri-Erciyes kara yolunda gerçekleştirildi.

Belirlenen güzergahta denetimlere destek sağlayan helikopter, Erciyes kontrol noktasına iniş yaptı.

Helikopterle denetime katılan il jandarma komutan yardımcıları, asayiş şube müdürü, trafik şube müdürü ve tim komutanları, Erciyes kontrol noktasında görevli ekiplerden bilgi aldı.

Kent genelinde 4 bin 94 kilometrelik yol ağında yapılan denetimde kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu.

Yaklaşık 2 saat süren denetimde ekipler, kontrol edilen 642 araçtan "sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "hatalı sollama" gibi ihlallerden 32 araç sürücüsüne 13 bin 660 lira ceza uyguladı, 15 araç trafikten men edildi.

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