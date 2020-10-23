Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi
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Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

23.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 23.10.2020 13:01

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Gelen son dakika haberlerine göre, terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi.

2016'DA YAŞANAN SALDIRININ FAİLLERİNDEN

Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.

Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Haber Yorumları (22)
XXX: Bunun gibi suçlular teslim olsa, yakalansa da çalışmada öldü denilip vurulmalı ve görüntüleri haricinde hiç bir şeyi ülkemize gelmemeli
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ANTEPLİ: Şükürler olsun. Bunları da gördük. Olan 20 yaşındaki gencecik insanlara oldu. Neden. . .
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DOLARLA MAAŞ ALMAYAN ADAM: Keşke 14 Şehidimizde geri gelseydi. Bu tosunu ölene kadar bal ve börekle bakıcaz artık. Yazık
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