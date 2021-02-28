Son dakika haberleri! Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

28.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:22
Son dakika haberleri! Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika haber... Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Büyük Mutlu köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ünal Kesmen

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