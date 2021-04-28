Son dakika haberi... Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı 2 ölü, 1 yaralıKASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde çıkan yangında 3 ev ile 1 otomobil alevlere teslim oldu.

Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı 2 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde çıkan yangında 3 ev ile 1 otomobil alevlere teslim oldu. Yanan evlerden birinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Etfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangının yayılmasının önüne geçildiği, söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

İlçeye bağlı Demirtaş köyünde akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yagın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki 2 ev ile bir evin önünde bulunan otomobile de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. Yangını söndürmek için köye Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre ilçe belediyelerinden ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden takviye ekipler sevk edildi. Ekipler müdahalede bulunurken yanan evlerin birinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı olarak kuratrıldı. Vucudunun bir bölümünde derin yanıklar oluşan yaralı kişi, ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da köye gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Açıklama yapan Başkan Yaşar, Akşam saatlerinde ilçemize bağlı Demirtaş Köyü Ahmetağası Mahallesi'nde; 2 vatandaşımız hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Haberi alır almaz belediye, Orman İşletme ve ilçe dışından gelen destek ekiplerle birlikte köye giderek yangın söndürme çalışmalarını zaman kaybetmeden başlattık. Şu an yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim.dedi.

Başkan Yaşar, Pınarbaşı Belediyesi olarak yangında mağdur olan köylülerin tüm mağduriyetlerinin giderileceğini, maddi ve manevi desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Son dakika haberi... Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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