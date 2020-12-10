Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB'nin 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB'nin 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

10.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:04
Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB'nin 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda ilçe belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ve İstanbul'da korona virüs salgınını kontrol altında tutmak için alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıya katıldı. İstanbul'da artan korona virüs vaka sayısının nasıl azaltılabileceğinin ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, diğer ilçe belediye başkanları, başkanları gelemeyen belediyeleri temsilen başkan yardımcıları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

3 haftalık kapanma önerisi

İBB Bilim Danışma Kurulu'nun korona virüsle etkin mücadele kapsamında 3 haftalık bir "tam kapanma" tavsiyesi olduğunu aktaran İmamoğlu, "Tam kapanmanın ekonomik karşılığını biliyoruz; ama devletimizin, tüm kurumlarıyla bu ekonomik kaygıyı atlatabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyelim"

Başkan Gökhan Yüksel ise toplantı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği ilçe belediye başkanları toplantısında Covid-19 tedbirlerini değerlendirdik. Salgınla etkin mücadele edebilmemiz adına maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermemeliyiz" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB'nin 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB'nin 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB'nin 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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