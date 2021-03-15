Son dakika haberleri... Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

15.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:19
Son dakika haberleri... Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... Silivri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza Silivri D-100 karayolu Tekirdağ istikameti Semizkumlar mevkisinde meydana geldi.

Karşıdan karşıya geçerken iki kişiye çarpan ve yolun ortasında kalan otomobile, arkadan gelen farklı iki otomobil daha çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince otomobilin çarptığı Fehimdar M. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir kadın tedaviye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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