Son dakika haberleri: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 10 yaralı (2) - Haberler
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Son dakika haberleri: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 10 yaralı (2)

Son dakika haberleri: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 10 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre VALİ: 3 ÖLÜ, 10 YARALI VARKars Valisi Türker Öksüz, Erzurum- Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ERZURUM (DHA) - VALİ: 3 ÖLÜ, 10 YARALI VAR

Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum- Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Öksüz; AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bedir ALTUNOK/KARS,


Son dakika haberleri: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 10 yaralı (2)

Son dakika haberleri: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 10 yaralı (2)

Son dakika haberleri: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 10 yaralı (2)

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

 Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

 Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Son Dakika Haberleri

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