Son dakika haberleri: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 10 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre VALİ: 3 ÖLÜ, 10 YARALI VARKars Valisi Türker Öksüz, Erzurum- Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
ERZURUM (DHA) - VALİ: 3 ÖLÜ, 10 YARALI VAR
Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum- Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Öksüz; AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Bedir ALTUNOK/KARS,