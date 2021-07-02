Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
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Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı

Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 4 yıl önce teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri karnelerini aldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 4 yıl önce teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri karnelerini aldı. Öğrenciler, sınıfta bulunan şehit öğretmenlerinin fotoğrafının önüne karanfiller bıraktı.

2017 yılında karne dağıtımının ardından memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı Çiftçibaşı Mahallesi'nde ilk ve ortaokulda öğrenciler karnelerini aldı. Karneler dağıtılmadan önce öğretmenlerini anan öğrenciler, sınıftaki tahtaya; 'Necmettin öğretmenim seni çok özledik' yazdı. Sınıfta bulunan Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafının önüne karanfiller bırakan öğrenciler, "Necmettin öğretmenimizi çok seviyorduk. 4 yıl önce karnelerimizi dağıtmıştı ve sonrasında şehit oldu. Onu çok özledik mekanı cennet olsun" dedi.Öğrencilere karnelerini dağıtan Siverek İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zülfü Kan, "Şehidimizin bize emaneti olan öğrencilerimizin karnelerini dağıttık. Çocuklarımızın şehit öğretmenlerini unutmadığını görmek bize gurur verdi" diye konuştu.

 


Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
Son dakika haberleri... Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

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