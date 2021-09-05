Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
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Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu

Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da bir kişi bahçesindeki üzüm bağlarına gelen kargaları korkutmak için av tüfeği ile ateş ettiği sırada balkonda biber asan komşusu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Konya'da bir kişi bahçesindeki üzüm bağlarına gelen kargaları korkutmak için av tüfeği ile ateş ettiği sırada balkonda biber asan komşusu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Halim G., üzüm bağına gelen kargaları kovalamak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bu sırada yaşlı adamın komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Y., evinin balkonunda kurutmalık biber astığı sırada saçmaların isabet etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Gülizar Y.'nin oğlu 13 yaşındaki Ali Y., durumu aile büyükleriyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülizar Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis tarafından gözaltına alınan Halim G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay sırasında annesinin yanında olan Ali Y., "Annem şu köşede duruyordu, biberleri falan asıyordu. Diğer kişi de bahçesindeydi. Oraya karga gelmiş, kargaya ateş ederken saçmalar annemin üstüne yağmış. Ben kapının yanındaydım. Görünce hemen yanına gittim. Kafasından kan akmaya başladı. Babamları çağırdım. Daha önce de birkaç defa atmıştı, duymuştuk biz. Hep kargalara atıyordu" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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