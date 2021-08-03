Son dakika haberleri: Karamanlı halkı yangında zarar görenler için seferber oldu
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Son dakika haberleri: Karamanlı halkı yangında zarar görenler için seferber oldu

Son dakika haberleri: Karamanlı halkı yangında zarar görenler için seferber oldu
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Manavgat'taki orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Manavgat'taki orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, yangında evleri, hayvanları, tarlaları zarar görenlere bir nebze de olsa destek olabilmek için seferber olduklarını söyledi.

İlçe halkının yaşananlar karşısında duyarlı davrandığını ve belediye olarak gerçekleştirdikleri kampanyaya destek olduğunu aktaran Selimoğlu, "173 vatandaşımız toplam 60 bin 290 lira, 3 vatandaşımız da toplam 300 avro maddi yardımda bulundu. Bu bağışları Antalya Valiliğince açılan hesaba gönderdik." diye konuştu.

Selimoğlu, bir an önce yangınları bitmesi ve yaraların en kısa zamanda sarılması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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