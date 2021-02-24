Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

24.02.2021 13:54 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:00
Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

KARAMAN'DA dün Mustafa T.'nin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

KARAMAN'DA dün Mustafa T.'nin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, Atakan Y.'nin motosiklet üzerinde seyir halindeyken Mustafa T. ve yanındaki arkadaşının üzerine pompalı tüfek ile ateş etmesi ve yaralı Mustafa T. ile arkadaşının kaçmaya çalışması görünüyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa T.'ye, yolda yürüdüğü sırada, yanına motosikletle yaklaşan Atakan Y. tarafından pompalı tüfekle 5 el rastgele ateş açıldı. Kanlar içinde kalan Mustafa T., yakındaki iş yerine sığınarak kurtuldu. Saldırgan da motosikletiyle kaçtı. Saldırı sırasında tüfekten çıkan saçmalar, park halindeki otomobile de isabet etti. Mustafa T., çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa T.'nin, 2 Kasım'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren tekel bayisi sahibi Mehmet Öcal'ın öldürülmesiyle ilgili 6 Şubat'ta gözaltına alındığı ve ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Karaman'daki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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