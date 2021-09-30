Son dakika haberleri: Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden çekirdek çıktı - Haberler
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Son dakika haberleri: Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden çekirdek çıktı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri: Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden çekirdek çıktı

Son dakika haberleri: Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği ameliyatla çıkarıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği ameliyatla çıkarıldı.

Birkaç aydır öksürük şikayeti olan Hatice U. (56), Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat ve ekibi, çekilen tomografilerde akciğerde yabancı bin cisim bulunduğunu tespit etti.

Hemen ameliyata alınan kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı.

Acat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hasta aylar önce kabak çekirdeği yemiş. Bana öksürük şikayetiyle geldi. Akciğer tomografisinde lezyon görünüyordu. Yabancı cisim gördüm. Cismi çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük." dedi.

Son dakika haberleri: Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden çekirdek çıktı

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden çekirdek çıktı - Haberler
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