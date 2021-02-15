Son dakika haberleri | Karabük'te iki kazada 6 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Karabük'te iki kazada 6 kişi yaralandı

15.02.2021 19:28 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:32
Son dakika haberleri | Karabük'te iki kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika habere göre KARABÜK'te, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı kazada 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı kazada 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı. 

Karabük-Bartın yolunun Beştepeler mevkisinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, Tarkan Kalaycı yönetimindeki 06 JNG 07 plakalı TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada, TIR'ın sürücüsü yaralandı. 112 Acil ekibi tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalaycı tedavi altına alındı. İkinci kaza ise Zenişehir Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü U.B. (17) yönetimindeki 67 AN 681 plakalı otomobil ile Ü.Y. idaresindeki 78 AAJ 570 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralanan sürücü U.B. ile aynı araçtaki Ç.T. (17), B.U. (19), E.E.Ç. (17) ve C.K. (18) yaralandı. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Son dakika haberleri | Karabük'te iki kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki kazada 6 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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