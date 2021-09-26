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Son dakika haberleri: Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi

Son dakika gündem haberi: Karabağ Savaşı ve zaferinin yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet'te anma etkinliği düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Karabağ Savaşı ve zaferinin yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet'te anma etkinliği düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin önünde gerçekleştirilen etkinliğe, TÜGVA, Azerbaycan Gençlik Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğrenciler ve Azeri gaziler katıldı.

"Karabağ Azerbaycan'dır'" yazılı pankart ile Türk ve Azeri bayrakları taşıyan gruptakiler adına açıklama yapan TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, bir yıl önce bugün başlayan ve 44 gün süren ikinci Karabağ - Vatan Savaşı'nın, Azerbaycan'ın büyük zaferi ile sonuçlandığını anımsattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde kazanılan bu şanlı zaferin, tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Şanlan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak bir kez daha kardeşlerimizin yanındaydık. Karabağ meselesi, Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla kısa bir süre içinde Azerbaycan lehine çözüme kavuşturulurken, Sayın Cumhurbaşkanımızın net duruşu unutulmamalıdır. Savaşın ilk günlerinden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını ve kardeşlerimizin asla yalnız olmadığını söylemiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in savaş zamanı 'Türkiye tarafından siyasi ve manevi desteğin sergilenmesi bize ilave güç vermiş, bu destek sayesinde Azerbaycan zafere doğru daha emin adımlarla yürümüştür' açıklaması bu desteğin en net göstergesidir."

Tüm dünya Türk-Azerbaycan kardeşliğine şahit oldu

Cumhurbaşkanı Aliyev'in, "Türk ordusunun Bakü'ye gelmesi, Ermeni çetelerinin saldırılarından kurtarması, her bir Azerbaycanlının kalbinde yaşıyor. Azerbaycan halkı bu ağır dönemde Türk halkının ona gösterdiği yardımı hiçbir zaman unutmayacaktır" sözlerini hatırlatan Şanlan, "Bu tarihi bağın devamı olarak, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarımızın birbirine 'gardaş' diye seslenmesi, ay yıldızlı bayraklarımızın beraber dalgalanması, dostlarımız için gurur, düşmanlarımız için en net gözdağıdır. Vatan Savaşı'nın zaferle sonuçlanması, bölgedeki güç dengelerinin değişmesine neden olurken, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin yeni bir nişanesi, olarak tarihe geçmiştir." diye konuştu.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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