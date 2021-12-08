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Son dakika haberleri | Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulanması kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre - Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulanması kararı Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını, ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini açıkladı.

- Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulanması kararı

OTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını, ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini açıkladı.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın ardından bir ülke daha Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı aldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kanada'nın Pekin Kış Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulayacağını bildirdi. Trudeau, hükümetinin son aylarda müttefikleriyle bu konuda görüştüğünü söyleyerek, "Çin hükümeti tarafından tekrarlanan insan hakları ihlallerinden son derece endişeliyiz. Diplomatik temsilci göndermeyeceğimize şaşırmamalılar" dedi. Trudeau, sporcuların ise müsabakalara katılabileceğini belirtti.

Son dakika haberleri | Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanması kararı

Son dakika haberleri | Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanması kararı

Son dakika haberleri | Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanması kararı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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