Son dakika haberleri | Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada
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Son dakika haberleri | Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada

06.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:27
Son dakika haberleri | Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada

Son dakika haberleri: BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki kamyonete çarptı.

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki kamyonete çarptı. Kamyon kasasından eşya indiren ikilinin şans eseri yara almadığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi İnegöl Mobilya Sanayi'de meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, park halindeki kamyonete çarptı. İş yerinin önünde 16 J 2034 plakalı kamyonetten eşya indiren Selim Orhan ile arkadaşı, çarpmanın etkisiyle yere düştü. İkilinin yara almadığı kazanın ardından çarpan kamyonetin sürücüsü, yoluna devam etti.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Selim Orhan, "Kamyonetin arkasından eşyaları boşaltıyorduk. Yere düştük. Şok oldum. Çarpan sürücü, 'Anlaşırız' dedi ve gitti. Polise haber vermek aklıma gelmedi. Durumumuz iyi Allah'a şükür" dedi.


- Bursa
Son dakika haberleri | Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada
Son dakika haberleri | Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada
Son dakika haberleri | Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada
Son dakika haberleri | Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada
Son dakika haberleri | Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada
Son dakika haberleri | Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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