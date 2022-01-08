Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kılıçlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) acı...

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan Murat Alyakut'un (26) acı haberi, Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan Havva ve İsmail Alyakut çiftine yetkililer tarafından verildi. Alyakut çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Yakınlarının teselli ettiği Alyakut ailesinin evi ile sokağına Türk bayrağı asıldı.


- Kahramanmaraş
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

 Son Dakika | MSB: 'Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'

Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

 Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kılıçlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title