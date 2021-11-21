Son dakika haberleri | Kahramankazan'da ağaçlandırma sahasına 2 bin fidan dikildi - Haberler
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Son dakika haberleri | Kahramankazan'da ağaçlandırma sahasına 2 bin fidan dikildi

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da ağaçlandırma sahasına 2 bin fidan dikildi

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sanayi tipi vana üretimi yapan bir firmanın 150 çalışanı, ağaçlandırma sahasında fidan dikimine katıldı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sanayi tipi vana üretimi yapan bir firmanın 150 çalışanı, ağaçlandırma sahasında fidan dikimine katıldı.

Aileleriyle Kayı Mahallesi'ndeki Kahramankazan Belediyesine ait ağaçlandırma sahasına gelen firma çalışanları, 2 bin mavi selvi fidanı dikti.

Belediye tarafından önceden hazırlanan çukurlara fidan diken aileler, çocuklarıyla fidanlara can suyu verdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu biz yeni yapmadık. 4-5 defa yaptığımız bir şey. Geçen sene olmamıştı pandemiden dolayı. Ama her sene bu ağacı dikmeye devam edeceğiz. Ayrıca sosyal bir etkinlik alanı. Burada patron, amir, memur, çalışan yok. Herkes ağaç dikiyor, herkes aynı işi yapıyor." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri | Kahramankazan'da ağaçlandırma sahasına 2 bin fidan dikildi

Son dakika haberleri | Kahramankazan'da ağaçlandırma sahasına 2 bin fidan dikildi

Son dakika haberleri | Kahramankazan'da ağaçlandırma sahasına 2 bin fidan dikildi

Son dakika haberleri | Kahramankazan'da ağaçlandırma sahasına 2 bin fidan dikildi

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İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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