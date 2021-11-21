Son dakika haberleri | Kahramankazan'da ağaçlandırma sahasına 2 bin fidan dikildi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sanayi tipi vana üretimi yapan bir firmanın 150 çalışanı, ağaçlandırma sahasında fidan dikimine katıldı.

Aileleriyle Kayı Mahallesi'ndeki Kahramankazan Belediyesine ait ağaçlandırma sahasına gelen firma çalışanları, 2 bin mavi selvi fidanı dikti.

Belediye tarafından önceden hazırlanan çukurlara fidan diken aileler, çocuklarıyla fidanlara can suyu verdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu biz yeni yapmadık. 4-5 defa yaptığımız bir şey. Geçen sene olmamıştı pandemiden dolayı. Ama her sene bu ağacı dikmeye devam edeceğiz. Ayrıca sosyal bir etkinlik alanı. Burada patron, amir, memur, çalışan yok. Herkes ağaç dikiyor, herkes aynı işi yapıyor." ifadesini kullandı.