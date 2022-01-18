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Son dakika haberleri... Jandarmadan şehit ailesine ziyaret

Son dakika haberleri... Jandarmadan şehit ailesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberine göre Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın'dan Şehit Mehmet Kılınç'ın baba evine ziyaret.

MALATYA (İHA) - Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın'dan Şehit Mehmet Kılınç'ın baba evine ziyaret.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Mardin- Nusaybin yoluna tuzaklanan el yapımı bombanın patlatılması sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın baba evine ziyaret gerçekleştirdi.

Komutan Altın, bir süre görüştüğü şehit babası Tayyar Kılınç ile sohbet ederken, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası da komutan Altın'a ziyaret dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Son dakika haberleri... Jandarmadan şehit ailesine ziyaret

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