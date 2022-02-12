Son dakika haberleri! Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de Mehmetçik ile bir araya geldi

TUNCELİ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli'de Şehit Jandarma Er Sadettin Yıldız Güvenlik Kulesi ve Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Çetin, beraberindeki Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Nurettin Alkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile Hozat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçedeki Şehit Jandarma Er Sadettin Yıldız Güvenlik Kulesi'ne giden Çetin, burada nöbet tutan jandarma komandolarla bir araya gelerek sohbet etti.

Payamlı Tepe bölgesindeki operasyon intikal birlikleriyle de buluşan Çetin, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyon"u hakkında komutanlardan bilgi aldı.

Çetin, daha sonra beraberindekilerle Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, güvenlik güçlerine moral verdi.