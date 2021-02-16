Son dakika haberi: İzmirli hekimden TTB Merkez Konseyi'ne tepki

İZMİR Tabip Odası eski başkanlarından, İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Doktor Suat Kaptaner, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili bir gün sonra yayınladığı, 'Üzüntülüyüz' mesajını eleştirip, PKK'nın adını anmadan yapılan paylaşıma tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya seslenen Kaptaner, "Yaptığınız açıklamada bu katillerin adını neden anamıyorsunuz? Siz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ni, bu tutumunuzla bütün hekimlerin ve bütün Türk milletinin vicdanından koparmış oluyorsunuz. Bu örgütün başından gideceksiniz" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili TTB'nin yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. İzmir Tabip Odası önceki başkanlarından ve İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Doktor Suat Kaptaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TTB Merkez Konseyi'nin açıklamasını eleştirdi. Kaptaner, 13 kişinin PKK'lı katiller tarafından şehit edilmesinin tüm milleti büyük bir acı içerisine soktuğunu belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kaptaner, "Milletimizin ve bütün hekimlerin başı sağ olsun. Ama buradan, bu PKK'lı katillerin adını anmadan adeta onların adını gizleyerek, kurtarılamamaları nedeniyle 'Üzüntülüyüz' diye açıklama yapan ve PKK'nın adını anmayan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya sesleniyorum; Siz yaptığınız açıklamada bu katillerin adını neden anamıyorsunuz? Sizin daha önce 'Abdullah Öcalan'a Özgürlük Platformu' yürütücüsü olduğunuzu biliyoruz. TTB Merkez Konseyi Başkanlığı'nda, hala o günlerde kalıp, o görevi mi sürdürüyorsunuz? Siz bu örgütü bu tutumunuzla bütün hekimlerin ve bütün Türk milletinin vicdanından koparmış oluyorsunuz. Bu örgütün başından gideceksiniz" dedi.

İzmir Tabip Odası'nın açıklamasını da yetersiz bulan Dr. Kaptaner şöyle devam etti."Aynı şekilde İzmir Tabip Odası yönetimi de 'terörün her türlüsüne karşıyız' diyerek, acayip bir açıklama yapmıştır. Hangi terörün her türlüsüne karşısınız? Katillerin adı belli. Katiller ABD'nin paralı uşağı PKK'lı katiller. Bunların adını anmanızı kim engelliyor?"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı