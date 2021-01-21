İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

21.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:58
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandıİZMİR merkezli 62 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden Samet Burak Ş. (30) tutuklandı, Hüsamettin E.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İZMİR merkezli 62 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden Samet Burak Ş. (30) tutuklandı, Hüsamettin E. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgüt imamlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen şüphelilere yönelik 19 Ocak'ta operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 62 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 156 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden Hüsamettin E.'nin, Niğde'de öğrenciyken örgütün yurdunda kaldığı, o dönem öğrenci sorumlusu olduğu ve örgütün şifreli iletişim uygulaması olan ByLock kullandığı belirtildi. Hüsamettin E.'nin ayrıca 2016 yılında muvazzaf astsubay olarak göreve başladığı ve son olarak 2019 yılının Nisan ayında Kocaeli Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yaptığı tespit edildi. Hüsamettin E.'nin, ifadesinde, suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Samet Burak Ş.'nin ise 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bando'sunda aktif görevde olduğu, önceki operasyonlarda gözaltına alınan bir mahrem imamın, kendisini askeri okula hazırladığı yönünde ifade verdiği öne sürüldü. Ayrıca Samet Burak Ş.'nin, örgüt üyeleri tarafından Ankara'dan ankesörlü hattan arandığı da ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Burak Ş. tutuklandı, Hüsamettin E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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