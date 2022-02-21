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Son dakika haberleri: İzmir'deki sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA, Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haberleri: İzmir'deki sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'de sahte parayla akaryakıt alan 2 kişiye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte parayla akaryakıt alan 2 kişiye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Şubat'ta bir akaryakıt istasyonundan sahte parayla yakıt alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracı Gaziemir'de durduran ekipler, üst ve evlerinde yaptıkları aramada sahte 100 liralık banknotlar halinde 3 bin 900 lira, sahte 200 dolar ve 0,35 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi.

Şüpheliler M.Ş.N ve T.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Akaryakıt, İzmir, Güncel, Haberler

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