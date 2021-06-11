Son dakika haberleri! İtfaiye çevre kirliliğine dikkat çekti, su altında çöp topladı
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Son dakika haberleri! İtfaiye çevre kirliliğine dikkat çekti, su altında çöp topladı

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri... İtfaiye çevre kirliliğine dikkat çekti, su altında çöp topladı Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, Çevre Haftası kapsamında Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl'de dalış gerçekleştirerek, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sualtında...

İtfaiye çevre kirliliğine dikkat çekti, su altında çöp topladı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, Çevre Haftası kapsamında Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl'de dalış gerçekleştirerek, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sualtında çöp topladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla birçok çalışmaya imza atıyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, "Çevre Koruma Haftası" etkinlikleri kapsamında farkındalığı artırmak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl'de dalış etkinliği gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Sualtı Arama Kurtarma Ekibi yaptıkları dalışla göle atılan atıkları toplayarak farkındalık oluşturdu.

Etkinliğe katılan Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen etkinliğin çevrenin temiz tutulması amacıyla farkındalık oluşturduğunu söyledi. Çevreye saygılı olma vurgusu yapan Başkan Uludağ, "Çevre Koruma Haftası kapsamında doğal güzellikleriyle insanları büyüleyen Ulugöl'de Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın katılımı ile etkinlik gerçekleştirdik. Yaptığımız etkinlikle önemli bir farkındalık oluşturuyoruz. Çevreye saygılı olmamız gerekiyor, temiz tutmamız gerekiyor. Bu önemli çalışmanın düzenlenmesini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl ise konuşmasında Ordu İtfaiyesi olarak ülkede yaşanan her türlü doğal afetlerde görev aldıklarını bunun yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirtti. Yapılan etkinliğin, çevre bilincinin oluşmasına katkı sunacağını aktaran Daire Başkanı Çınkıl, "Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde görev aldığımız gibi bilinçlendirici ve farkındalık oluşturan etkinliklere de önem veriyoruz. Bu kapsamda Dünya Çevre Koruma Haftası münasebetiyle Gölköy Belediyemizin ev sahipliğinde doğa harikası Ulugöl Tabiat Park'ında çevre etkinliği gerçekleştirdik. Yaptığımız bu çalışma ile gölde ve çevresinde oluşan kirlilikleri arama kurtarma ekibimizle birlikte temizleyerek farkındalık oluşmasını sağladık" diye konuştu.

Son dakika haberleri! İtfaiye çevre kirliliğine dikkat çekti, su altında çöp topladı
Son dakika haberleri! İtfaiye çevre kirliliğine dikkat çekti, su altında çöp topladı
Son dakika haberleri! İtfaiye çevre kirliliğine dikkat çekti, su altında çöp topladı
Son dakika haberleri! İtfaiye çevre kirliliğine dikkat çekti, su altında çöp topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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