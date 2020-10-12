İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
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İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

12.10.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:50

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın istinat duvarının yapımı sırasında oluşan göçük sonucu 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olayda bir işçi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana gelen olayda, inşaat alanı istinat duvarı çalışması esnasında gerçekleşen toprak kayması neticesinde, alanda çalışmakta olan işçilerden ikisi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans-itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ TOPRAK ALTINDAN ÇIKARTILDI

Kurtarma ekipleri ve çevreden gelen vatandaşların yardımıyla göçüğün altında kalan 28 yaşındaki Cengiz Yıldırım ve 59 yaşındaki Alaadin Zevkli adlı işçinin cansız bedenleri toprak altından çıkarıldı. 1 işçi ise hafif şekilde yaralandı. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri savcılık incelemesi için koruma altına alındı.

TAHLİYE İŞLEMLERİ YAPILACAK

Göçük sonrası Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan da inşaat alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kaymakam Okatan, inşaat alanının üst kısmındaki binalarda tahliye işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Göçük altında kalan işçilerin yakınları kurtarma çalışmasını endişeli gözlerle izledi;

İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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