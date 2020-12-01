İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı

01.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:46

Yeni koronavirüs tedbirleri üzerine harekete geçen polis, İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazılırken, maskesi burun altında olan bir kadının görüntülendiğini fark edip maskesini indirerek kameraya pozlar vermesi dikkat çekti.

Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine ülke genelinde yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler ile birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı. Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı.

Koronavirüs denetimi sırasında genç kadının yaptığını görenler şaştı kaldı

KAMERAYI GÖRÜNCE MASKEYİ İNDİRDİ

Maskesi burun altında olan bir kadın kameranın kendisini görüntülediğini fark edince maskesini tamamen indirerek poz verdi. Yabancı uyruklu kadın daha sonra yoluna devam etti. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Koronavirüs denetimi sırasında genç kadının yaptığını görenler şaştı kaldı
Koronavirüs denetimi sırasında genç kadının yaptığını görenler şaştı kaldı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstiklal Caddesi'nde korona virüs sessizliği
İstiklal Caddesi'nde korona virüs sessizliği
İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK, BÜFE ÖNLERİNDE KUYRUK OLUŞTU
İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK, BÜFE ÖNLERİNDE KUYRUK OLUŞTU
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Serdar Aziz Samet Aybaba Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın şaşkınlık yarattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:46:34. #1.15#
title