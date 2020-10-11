Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da "pes" dedirtti
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Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da "pes" dedirtti

11.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:48

Şişli'de koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen açılan bir gece kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu. Dansözlü partide alkol alınıp masaların üstüne çıkarak iç içe dans edildiği o anlar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Şişli Mecidiyeköy'de dün ve bu gece skandal görüntüler yaşandı.

KURALLARI HİÇE SAYDILAR

Bir gece kulübünde koronavirüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar alkolün de etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide çılgınca eğlenen grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını umursamadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Partiye katılanlar "bu kadarına da pes" dedirten o görüntüleri kaydedip sosyal medyada da paylaştı. Polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçti.

Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da 'pes' dedirtti
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da 'pes' dedirtti
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da 'pes' dedirtti
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da 'pes' dedirtti
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da 'pes' dedirtti
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da 'pes' dedirtti
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da 'pes' dedirtti
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
MUSA: bunları sisteme kayıtlayıp haslalığa yakalandıklarında kişi başı 50 bin lira tedavi peşin alıcan isteyen tedavi olur istemeyen tek başına hücreye aslında paralı olsa kişi başı 30 bin lira iki ayda hastalık biter ülkede bedava diye sallamıyanlar sebebi
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AHMET: memleket elden gitmis olan asilsin bu pisliklar
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