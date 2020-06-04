İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
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İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Köprü ile dolunayın aynı karede buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

04.06.2020 23:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:54

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren dolunay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün görüntüsü görenleri mest etti.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren dolunay göz kamaştırdı. Emirgan sahiline gezmek için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile dolunayın birleştiği manzaranın tadını çıkardı. Köprü ile dolunayın aynı karede buluşması kartpostallık görüntü oluşturdu.

İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

DOLUNAY VE AY'IN ÖNÜNDEN GEÇEN YOLCU UÇAĞI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay ve Ay'ın önünden geçen yolcu uçağını görüntüledi.

İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

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