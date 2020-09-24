İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Küçükçekmece'de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle kameraların sallandığı görülüyor.

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Deprem anları Küçükçekmece'de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle kameraların sallandığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı