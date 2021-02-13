Son dakika haberleri | İsrail askerleri ağaç diken Filistinlilere müdahale etti
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Son dakika haberleri | İsrail askerleri ağaç diken Filistinlilere müdahale etti

13.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:52

Bir son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da, Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin köyünde toplanan bir grup aktivist, İsrail'in el koyma tehdidi altında bulunan topraklara ağaç dikti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin köyünde toplanan bir grup aktivist, İsrail'in el koyma tehdidi altında bulunan topraklara ağaç dikti. İsrail güçleri, aralarında yabancıların da olduğu aktivistlere müdahale etti.

Son dakika haberleri | İsrail askerleri ağaç diken Filistinlilere müdahale etti
Son dakika haberleri | İsrail askerleri ağaç diken Filistinlilere müdahale etti
Son dakika haberleri | İsrail askerleri ağaç diken Filistinlilere müdahale etti
Son dakika haberleri | İsrail askerleri ağaç diken Filistinlilere müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Issam Rimawi

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