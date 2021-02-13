Son dakika haberleri | İsrail askerleri ağaç diken Filistinlilere müdahale etti
13.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:52
Bir son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da, Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin köyünde toplanan bir grup aktivist, İsrail'in el koyma tehdidi altında bulunan topraklara ağaç dikti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da, Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin köyünde toplanan bir grup aktivist, İsrail'in el koyma tehdidi altında bulunan topraklara ağaç dikti. İsrail güçleri, aralarında yabancıların da olduğu aktivistlere müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Issam Rimawi