Son dakika haberleri: Isparta'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Isparta'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Isparta'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Isparta'da kızıyla birlikte yaşayan 89 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Isparta'da kızıyla birlikte yaşayan 89 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yedişehitler Mahallesi 2917 Sokak'taki 4 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşayan Huma A.'yı yatağında hareketsiz gören kızı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, Huma A.'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Huma A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Huma A.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. - ISPARTA

Son dakika haberleri: Isparta'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Isparta'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Isparta'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Isparta'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Isparta'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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