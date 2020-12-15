Bakım evinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür "cinayetle" suçlanıyor
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Bakım evinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür "cinayetle" suçlanıyor

15.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:58
Bakım evinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür

İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybeden yaşlı bir kadınla bağlantılı olarak kaldığı bakımevinin müdürü hakkında, hastaneye haber vermedi için "cinayet" suçlamasıyla dava açıldı.

İspanyol basınındaki haberde, başkent Madrid'de Kovid-19'dan ölen yaşlı bir kadının ailesi, hastaneye başvurmadığı ve ihmali olduğu gerekçesiyle bakımevinin müdürünü cinayetle suçladı. İddianameyi kabul eden Madrid Mahkemesi, söz konusu müdürü sanık olarak 26 Şubat'ta ifade vermeye çağırdı.

Bu olay, İspanya'da "ilk defa Kovid-19 kaynaklı ölümler sebebiyle bir yaşlı bakımevi müdürünün suçlanması" açısından dikkati çekti.

ÇOK SAYIDA AİLE SUÇLAMADA BULUNUYOR

İspanya'da salgın nedeniyle yaşlı bakım evlerindeki yakınlarını kaybeden çok sayıda aile, "gerekli tedbirlerin alınmadığı, hastaneye götürülmeyip ölüme terk edildiği" iddialarıyla bakım evleri görevlileri hakkında benzer suçlamalarda bulunuyor.

BİR BAKIM EVİ İÇİN DAHA SORUŞTURMA EMRİ

Diğer yandan Madrid özerk yönetimindeki Leganes kentinde de bir bakımevinde kalan yaşlılardan 9'unun Kovid-19'dan hayatını kaybetmesi üzerine Madrid İl Mahkemesi soruşturma emri çıkardı.

SALGINDA ÖLENLERİN YARISI BAKIM EVİNDE KALAN YAŞLILARDAN OLUŞUYOR

İspanya'da Kovid-19'dan bugüne kadar 48 bin 13 kişi hayatını kaybederken, bunların 24 binden fazlasının bakım evlerinde kalan yaşlılar olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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