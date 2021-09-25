Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi - Haberler
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Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de 9 ay önce doğum yapan eşini iki gün işkence yaptırdıktan sonra öldüren koca, devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Polis ekipleri, "Eşimle kavga ettim, hava almaya çıktım" diyen adama inanmayınca eve gitti. Genç kadını kanlar içinde bulan ekipleri, kocayı da kıskıvrak yakaladı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde henüz yeni anne olan kadın, eşinin işkencesi sonucu hayatını kaybetti. Ailesinin de hayatından endişe ettiği kadının kocası, heyecanı nedeniyle yakayı ele verdi. Gece devriye gezen polislere "Eşimle Kavga ettim, hava almaya çıktım" diyen adam, şüpheli hareketleriyle dikkat çekti. Polis ekipleri, gittikleri evde talihsiz kadının cansız bedeni ile karşılaştılar.

Önceki gece saatlerinde Derince ilçesinde meydana gelen olayda, 3 yıl önce dünyaevine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. Sürekli tartışma yaşayan çiftin son olarak 23 Eylül Perşembe gecesi kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem'in başına sert bir cisim ile vurarak öldürdü. Eşinin ölmesinin ardından gece dışarıya çıkan Mehmet Senem, devriye atarken kendisinden şüphelenerek durduran polis ekiplerine, "Eşimle kavga ettim, hava almaya çıktım" dedi. Şahsın konuşmalarından şüphelenen polis ekipleri, gittikleri evde ise Hatice Senem'i yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

Polislerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 9 ay önce anne olan Hatice Senem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayda gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Senem ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hatice Senem'in yapılan otopsisinde 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hatice Senem'in cenazesi, toprağa verilmek üzere

Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, "Kocaeli, eşi tarafından darp edilecek cani bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi. Bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımın kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum.

Kızının 2 gün boyunca işkence görerek katledildiğini söyleyen Hüseyin Kurban, "Hep öldüreceğim derdi bize. Biz 'Bırak kızımızı, getir bize teslim et' deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde 'Biz aşiretiz, adam keseriz' diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızımı işkence yaparak tespit etti savcımız" dedi.

Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek katletti

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