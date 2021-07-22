Son dakika haberleri... Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor
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Son dakika haberleri... Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın Sivas bölümünde adeta su yerine yüzlerce ölü balık akıyor Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın Sivas bölümünde adeta su yerine yüzlerce ölü balık akıyor.

Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor

Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın Sivas bölümünde adeta su yerine yüzlerce ölü balık akıyor

SİVAS - Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın Sivas bölümünde adeta su yerine yüzlerce ölü balık akıyor.

Bin 355 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kuraklıktan nasibini aldı. Yağışın az olduğu ve sıcaklığın 40 derecelere kadar çıktığı Sivas'ta ırmaktan adeta su yerine ölü balık akıyor. Su debisinin oldukça düştüğü görülen Kızılırmak'ın Sivas Eğri köprü ve Karşıyaka mahallelerinden geçen bölümünde su yüzeyinde görülen yüzlerce ölü balık görenleri şaşırttı. Yüzlerce ölü balık havadan drone ile de görüntülendi. Uzmanlar balık ölümlerinin su debisindeki düşüş ve oksijen yetersizliğinden olduğunu açıklamıştı.

Son dakika haberleri... Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor
Son dakika haberleri... Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor
Son dakika haberleri... Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor
Son dakika haberleri... Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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