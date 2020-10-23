Son dakika haberi | İran'dan, ABD'nin Irak Büyükelçisine yaptırım kararı
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Son dakika haberi | İran'dan, ABD'nin Irak Büyükelçisine yaptırım kararı

23.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:12
Son dakika haberi | İran'dan, ABD'nin Irak Büyükelçisine yaptırım kararı

Son dakika haberler: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İranlı General Kasım Süleymani suikastında rolü oldukları gerekçesiyle ABD'nin Irak Büyükelçisi ve iki ABD'li isme yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İranlı General Kasım Süleymani suikastında rolü oldukları gerekçesiyle ABD'nin Irak Büyükelçisi ve iki ABD'li isme yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İranlı General Kasım Süleymani suikastında rolü oldukları gerekçesiyle ABD'nin Irak Büyükelçisi Matthew Tueller'a ve yardımcısı ile birlikte Erbil Başkonsolosu Rob Waller'e yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtti. Hatipzade, İranlı komutan Kasım Süleymani suikastinde rolü oldukları gerekçesiyle yaptırım kararı aldıklarını belirterek, "Bugünden itibaren İran, ABD'nin Irak Büyükelçisi ve iki ABD'li isme yaptırım uygulama kararı aldı" ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yayımladığı bildiride, "İran'a yönelik terörist faaliyetlerde bulundukları, terör örgütleri DAEŞ ve El-Nusra'ya yardım ettikleri, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde ve İran karşıtı yaptırımlarda rolleri oldukları gerekçesiyle Tueller, yardımcısı ve Waller'ın yaptırım listesine eklenmiştir" ifadeleri kullandı.

ABD yönetimi dün İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile birlikte iki üst düzey Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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