İran'ın Tebriz kentinde askeri eğitim uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
AA, Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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Dünyaca ünlü ajansların geçtiği son dakika haberine göre İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde bir askeri eğitim uçağı düştü. Feci olayda uçaktaki 2 kişi ile otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, uçağın bir okulun duvarına çarptığı öğrenildi. İranlı yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelere devam ediyor. Öte yandan bölgeden ilk görüntüler de geldi.
İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İran medyasına göre, F5 tipi eğitim uçağı Tebriz'de yerleşim bölgesine düştü.
BİR OKULUN DUVARINA ÇARPTI
Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Bakır Hünerber, uçağın düştüğü bölgede bir otomobile ve öğrencilerin bulunmadığı bir okulun duvarına çarptığını söyledi. Hünerber, uçaktaki iki kişi ile otomobildeki bir kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
İranlı yetkili, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.
AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel