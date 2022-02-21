İran'ın Tebriz kentinde askeri eğitim uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İran medyasına göre, F5 tipi eğitim uçağı Tebriz'de yerleşim bölgesine düştü.

BİR OKULUN DUVARINA ÇARPTI

Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Bakır Hünerber, uçağın düştüğü bölgede bir otomobile ve öğrencilerin bulunmadığı bir okulun duvarına çarptığını söyledi. Hünerber, uçaktaki iki kişi ile otomobildeki bir kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İranlı yetkili, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.