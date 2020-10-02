İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı
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İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı

02.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:47

İngiltere'de yapılan bir araştırma koku kaybının, yeni tip koronavirüsün ateş ve öksürükle kıyaslandığında daha belirgin bir göstergesi olduğunu ortaya çıkardı.

College London Üniversitesi (UCL), tat ve koku duyularını kaybeden 590 kişinin katılımıyla bir araştırma yürüttü.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 80'inde Kovid-19 antikorlarına rastlanırken, bu kişilerin yarısı, ateş veya öksürük şikayetleri yaşamadıkları bilgisini verdi.

BU SEMPTOMA DAHA FAZLA ODAKLANILMASINI İSTİYORLAR

Uzmanlar, koku kaybı olanlarda, sadece tat kaybı yaşayanlarla karşılaştırıldığında antikora sahip olma olasılığının 3 katına çıktığını gözlemledi. Bulguların koku kaybının Kovid-19'un "çok belirgin bir semptomu" olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden bilim insanları, test ve tedavi aşamasında bu semptoma daha fazla odaklanılmasını istedi.

İngiltere, koku ve tat kaybını mayısta Kovid-19 semptomlarına eklemişti.

BOĞAZDAKİ VE DİLDEKİ HÜCRELERİ İSTİLA EDİYOR

Dünyada birçok ülkenin bu şikayetleri hala Kovid-19 semptomlarına dahil etmediği ifade ediliyor. Koku ve tat kaybının, yeni tip koronavirüsün burnun arkasında, boğazda ve dildeki hücreleri istila ettiğinde ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu durumun, gripte koku ve tat almanın, solunum yollarının tıkanması sonucu etkilenmesinden farklı bir durum olduğuna işaret ediliyor.

İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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