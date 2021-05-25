Son dakika haberleri! İngiltere'de yapılan bilimsel araştırmada çarpıcı sonuç

Son dakika haberleri: İngiltere'de yapılan bir bilimsel araştırma, iz takip köpeklerinin semptom göstermeseler dahi Covid-19 hastalarını tespit edebildiğini ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan bir bilimsel araştırma, iz takip köpeklerinin semptom göstermeseler dahi Covid-19 hastalarını tespit edebildiğini ortaya koydu.

Korona virüs (Covid-19) salgını karşısında tanı ve tedaviye yönelik araştırmalar dünya genelinde tüm hızıyla sürerken, İngiltere'de yapılan bir bilimsel araştırma iz takip köpeklerinin virüsün teşhisinde kullanılabileceğini ortaya koydu. London School of Tropical Medicine adlı üniversiteden araştırmacılar, köpeklerin Covid-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen hastalarla ilişkili kimyasal bileşiklerden yayılan ayırt edici kokuyu tespit edip edemeyeceğini mercek altına aldı. Çalışma kapsamında Covid-19'u hafif geçiren ya da semptom göstermeyen hastalardan giysi örnekleri toplayan bilim insanları, 200 vakadan alınan örnekleri laboratuvar ortamında köpeklerin koklayabileceği hale getirdi. Çalışmanın sonunda kimyasal bileşiğin varlığını veya yokluğunu tespit etmek üzere eğitilmiş 6 köpeğin, SARS-CoV-2'yi yüzde 82 ila 94 oranında başarıyla tanımlayabildiğinin belirlendiği kaydedildi. Söz konusu yöntemin geleneksel PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testleri ile birlikte kullanıldığında asemptomatik vakaların tespitinde ne kadar etkili olabileceği konusunda bir modelleme yapan uzmanlar, havaalanı gibi terminallerde köpeklerin kullanılması halinde vakaların yüzde 91'inin tespit edilebildiği sonucuna ulaştı.

EN BÜYÜK AVANTAJI HIZ

Söz konusu uygulamanın ilerleyen süreçte zorunlu karantina tedbirinin yerine kullanılmasını umduklarını belirten bilim insanları, iz takip köpeklerinin en büyük avantajının diğer test yöntemlerinden hızlı olması olduğunu vurguladı. Eğitilmiş köpeklerin ön tarama görevini üstlenmesi ile tanı sürecinin kısaltılabileceği belirtilirken, buna rağmen konuyla ilgili daha fazla bilimsel çalışmanın yapılması gerektiği ifade edildi.

İLK DEĞİL

Daha önce Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, 6 iz takip köpeğinin Covid-19 ile enfekte olan ve semptom göstermeyen kişileri tespit etmek üzere eğitildiğini duyurmuş, köpeklerin başarı oranı yüzde 94.8 olarak açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı