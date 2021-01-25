İnegöl'de metruk binada yangın
25.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:12
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi Elmas Sokağı'nda bulunan metruk binada, uyuşturucu bağımlıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangın, binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek