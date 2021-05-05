İftar sofrasında kaynar su dolu çaydanlığın üzerine düşen çocuk yandı

Erzurum'da iftar sofrasında ailesinin yanında otururken dengesini kaybedip çaydanlığın üzerine düşmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde 3. ve 2. derece yanık oluşan 1,5 yaşındaki Sadık Hasan Ulusoy, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Erzurum'da iftar sofrasında ailesinin yanında otururken dengesini kaybedip çaydanlığın üzerine düşmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde 3. ve 2. derece yanık oluşan 1,5 yaşındaki Sadık Hasan Ulusoy, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Horasan ilçesinde yaşayan Kemal ve Merve Ulusoy çifti, demledikleri çayı içmek için yer sofrasına oturdu.

Yanlarında otururken aniden dengesini kaybeden çocukları Sadık Hasan, çaydanlığın üzerine düştü.

Ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Başı, göğsü ve kollarında 3. ve 2. derece yanık oluşan Ulusoy'un tedavisi sürüyor.

Anne Merve Ulusoy, AA muhabirine, iftar sonrası hazırladığı çayı yer sofrasına koyduğunu belirterek, "Eşimle çay içecektik. Çayı sofranın yanına bıraktım. Oğlum da yanımızda minderin üzerindeydi. Sonra oğlum birden dengesini kaybedip çaydanlığın üzerine düşünce feci şekilde yandı." dedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktor ve çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Ulusoy, Şehir Hastanesinin çok iyi imkanlarla hizmet sunduğunu dile getirdi.

Anne Ulusoy, benzer olayların yaşanmaması için ailelerin bu yaştaki çocuklara karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Yanık Tedavi Merkezi yetkilileri de tedavisi süren çocuğun derin yanıkları olduğunu, hastayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç