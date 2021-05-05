İftar sofrasında kaynar su dolu çaydanlığın üzerine düşen çocuk yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İftar sofrasında kaynar su dolu çaydanlığın üzerine düşen çocuk yandı

Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Kültür Sanat

Erzurum'da iftar sofrasında ailesinin yanında otururken dengesini kaybedip çaydanlığın üzerine düşmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde 3. ve 2. derece yanık oluşan 1,5 yaşındaki Sadık Hasan Ulusoy, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Erzurum'da iftar sofrasında ailesinin yanında otururken dengesini kaybedip çaydanlığın üzerine düşmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde 3. ve 2. derece yanık oluşan 1,5 yaşındaki Sadık Hasan Ulusoy, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Horasan ilçesinde yaşayan Kemal ve Merve Ulusoy çifti, demledikleri çayı içmek için yer sofrasına oturdu.

Yanlarında otururken aniden dengesini kaybeden çocukları Sadık Hasan, çaydanlığın üzerine düştü.

Ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Başı, göğsü ve kollarında 3. ve 2. derece yanık oluşan Ulusoy'un tedavisi sürüyor.

Anne Merve Ulusoy, AA muhabirine, iftar sonrası hazırladığı çayı yer sofrasına koyduğunu belirterek, "Eşimle çay içecektik. Çayı sofranın yanına bıraktım. Oğlum da yanımızda minderin üzerindeydi. Sonra oğlum birden dengesini kaybedip çaydanlığın üzerine düşünce feci şekilde yandı." dedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktor ve çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Ulusoy, Şehir Hastanesinin çok iyi imkanlarla hizmet sunduğunu dile getirdi.

Anne Ulusoy, benzer olayların yaşanmaması için ailelerin bu yaştaki çocuklara karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Yanık Tedavi Merkezi yetkilileri de tedavisi süren çocuğun derin yanıkları olduğunu, hastayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

İftar sofrasında kaynar su dolu çaydanlığın üzerine düşen çocuk yandı
İftar sofrasında kaynar su dolu çaydanlığın üzerine düşen çocuk yandı
İftar sofrasında kaynar su dolu çaydanlığın üzerine düşen çocuk yandı
İftar sofrasında kaynar su dolu çaydanlığın üzerine düşen çocuk yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İftar sofrasında kaynar su dolu çaydanlığın üzerine düşen çocuk yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:29:33. #1.14#

title