Eren-15 Operasyonu'ndan kahreden haber! Mehmetçiğimiz şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ağrı Doğubeyazıt kırsalında sürdürdüğü Eren-15 Operasyonu'ndan acı haber geldi. İçişleri Bakanlığı, operasyonda bir Mehmetçiğimizin şehit düştüğünü açıkladı.

Türk askeri, teröristlere göz açtırmamak adına yürüttüğü operasyonlara devam ediyor. Mehmetçik'in Ağrı Doğubeyazıt kırsalında sürdürdüğü Eren-15 Operasyonu'ndan acı haber geldi.

İçişleri Bakanlığı, devam eden operasyon kapsamında hainlerle çatışmaya gören bir askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada 1 jandarma şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı