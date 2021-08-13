Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (2)

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Devlet, bu yaraları sarana kadar buralarda olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Devlet, bu yaraları sarana kadar buralarda olacak. Devlet, devletliğini gösteriyor, burada da gösterecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişesi, şüphesi, kaygısı olmasın. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ilçedeki AFAD Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, afet çalışmalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi vererek, koordineli şekilde takip ettiklerini söyledi.

Bölgede altyapı hasarlarının çok olduğuna işaret eden Soylu, "Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşundan hem buraların eski haline kavuşabilmesi için araçlar, vidanjörler ve bütün bu suyun çekilebilmesi için iş makineleri, aynı zamanda da vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılaması için birçok destek buraya akıyor." diye konuştu.

Gelen ihbarlarla her yere ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Kastamonu'da sadece burada Bozkurt'ta değil, diğer bir iki ilçemizde de toplam 15, 2 de Sinop'ta kaybımız var. Vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda ailelerine, yakınlarına ülkemize başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yine burada can havliyle çalışan arama kurtarma ekiplerimize, ekiplerimize destek olan hemşehrilerimize de minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hasar ve zarar tespit çalışmaları başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır."

"Devlet, devletliğini gösteriyor, burada da gösterecek"

Bakan Soylu, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini vurgulayarak, yöre halkının olaydan çok etkilendiğine işaret etti.

Bunun kolay bir travma olmadığını söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Devlet, bu yaraları sarana kadar buralarda olacak. Devlet, devletliğini gösteriyor, burada da gösterecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişesi, şüphesi, kaygısı olmasın. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz. Çok yardım etmek isteyenler var. Bizim bir usulümüz gelişti. Tüm Türkiye'den vatandaşlarımızdan bu usule yönelik yöntemin devam etmesinin doğru olduğunu düşündüğüm için hem destek hem de bizi anlayışla karşılamalarını istirham ediyoruz."

Ayni ve nakdi yardımların AFAD üzerinden koordine edileceğini bildiren Soylu, AFAD'ın bunu bugüne kadar başarılı şekilde yönettiğini ve yardımların yerinde tüketildiğini belirtti.

Soylu, kayıplar için çok üzüldüklerini ifade ederek, hasarların ve karşı karşıya kalınan mağduriyetlerin el birliğiyle giderileceğini söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur