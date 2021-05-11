Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE, İZMİR'DE YAPILAN JANDARMA DENETİMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
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Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE, İZMİR'DE YAPILAN JANDARMA DENETİMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecindeki denetimler hakkında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'dan telefonla bilgi aldı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecindeki denetimler hakkında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'dan telefonla bilgi aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri İzmir'de jandarma ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Kip, Akalan Gişeleri'ndeki çalışmaları denetledi. Ekipler, durdurulan araçlardaki sürücülerin seyahat izin belgesini kontrol edip, HES kodunu sorguladı. Denetimlerde Tuğgeneral Atabay, araç sürücüleriyle sohbet etti ve kısıtlamadan muaf vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan, denetimlerin sürdüğü sırada İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ı arayarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE, İZMİR'DE YAPILAN JANDARMA DENETİMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE, İZMİR'DE YAPILAN JANDARMA DENETİMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE, İZMİR'DE YAPILAN JANDARMA DENETİMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE, İZMİR'DE YAPILAN JANDARMA DENETİMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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