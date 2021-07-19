Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Bursa ve Balıkesir'de trafik denetimlerine katıldı
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Bursa ve Balıkesir'de trafik denetimlerine katıldı

Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Bursa ve Balıkesir'de trafik denetimlerine katıldı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa ve Balıkesir'deki trafik denetimlerine eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa ve Balıkesir'deki trafik denetimlerine eşlik etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rehber Kavşağı uygulama noktasına gelen İnce, burada polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere katıldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden İnce, trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler veren İnce, çocuk ve ailelerle fotoğraf çektirdi.

İnce, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince yollara çıktıklarını ve trafik tedbirlerinin sahada nasıl uygulandığını görmek amacıyla denetimlere yerinde eşlik ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca 13 günlük tedbir planı yapıldığını hatırlatan İnce, "Şu anda sahada bunların uygulanmasını, vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli bir şekilde bayram geçirmeleri, huzurlu bir şekilde hayatlarına devam etmelerini temin etmek için bu uygulamaları yerinde denetliyoruz. Vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz." dedi.

İnce'ye İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan,Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, ilçe polis müdürleri ve ilçe jandarma komutanları eşlik etti.

"Trafik kazasındaki ölümleri sıfırlama arzusu içindeyiz"

Balıkesir-Bursa kara yolu Değirmenboğazı yol kontrol noktasında trafik uygulamasına katılan İnce, yolculuk yapan aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililerden çalışmalar konusunda bilgi alan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazalarını sıfırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Tüm vatandaşların trafik kuralları konusunda çok duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden İnce, "Son 5 yılda aldığımız tedbirlerle trafik kazalarında ölüm sayılarını yüzde 35 azalttık. Bu yeterli mi, tabi ki yetersiz, hedefimiz ölümlü kazaları sıfırlamak. Önümüzdeki süreçte yapmış olduğumuz 'Trafik Strateji Planları' ve 'Trafik Eylem Planı' ile sıfır vizyon hedefine ulaşıp, trafik kazasındaki ölümleri sıfırlama arzusu içindeyiz." diye konuştu.

İncelemeler sırasında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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