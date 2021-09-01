Kavgalı olduğu komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
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Kavgalı olduğu komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Kavgalı olduğu komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Kayseri'de uzun süreden bu yana kavgalı olan iki komşu arasında çıkan tartışmada, komşulardan biri diğerini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kayseri'de uzun süreden bu yana aralarında sorunlar bulunan komşuların kavgasında kan aktı.Faruk K. (29),komşusu Evran Karaca'yı (40) av tüfeği ile ateş açarak öldürdü.

MAHALLEDE KARŞILAŞTILAR

Saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesinde meydana geldi. Komşu olan ve aralarında uzun süredir husumet bulunan Faruk K. ile Evran Karaca mahallede karşılaştı. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda evinden av tüfeğini alan Faruk K., komşusu Evran Karaca'yı yaraladı.

Kavgalı olduğu komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Evran Karaca'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Cinayet zanlısı Faruk K. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavgalı olduğu komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Kavgalı olduğu komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Kavgalı olduğu komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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