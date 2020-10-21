Son dakika haberleri! Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim

21.10.2020 20:00 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:04
Son dakika haberleri! Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim

Son dakika haberleri: SİVAS'ta, hırsızlık yapmak için girdiği evden çıkan R.K. (15), apartman sakinlerince yakalandı.

SİVAS'ta, hırsızlık yapmak için girdiği evden çıkan R.K. (15), apartman sakinlerince yakalandı. Eve su içmek için girdiğini iddia eden R.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında oturan işitme kaybı olan Mevlüt Darıcı'nın (75) evine doğalgaz borusuna tırmanıp pencereden giren R.K., yaşlı adamın cüzdanındaki yaklaşık 200 TL'yi çalıp, kaçmaya çalıştı. Evden çıkacağı sırada apartman sakinlerince fark edilen R.K., "Su içmek için eve girdim" dedi. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri R.K.'yı yakalayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibine teslim edilen R.K., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 


Son dakika haberleri! Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim
Son dakika haberleri! Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim
Son dakika haberleri! Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim
Son dakika haberleri! Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Engin Yıldırım Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Doğuş Ezgi Mola Yavuz Bingöl Didem Soydan
Spor Babel Can Bartu Metin Oktay Serdar Aziz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rus Milli Başakşehir Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 20:04:11. #1.14#
title