Hindistan'da bina çöktü: 20 kişi mahsur kaldı, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Hindistan güne felaketle uyandı. Maharashtra eyaletinde yer alan bir bina çöktü. Enkaz altında yaklaşık 20 kişinin mahsur kaldığı düşünülürken şu ana kadar 2 kişi kurtarıldı, 8 kişininse cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak bulunan kişilerin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yer alan bir binanın çökmesiyle can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre enkaz altında 20 kişinin mahsur kaldığı düşünülüyor. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilen olayda şu ana dek 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bhiwandi bölgesinde yer alan bir bina yerel saatle 03.40 sıralarında çöktü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada binanın çökmesi sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Başkanı Satya Pradhan enkazda yaklaşık 20 kişinin mahsur kaldığını, 38 yaşındaki bir adam dahil 2 kişinin çalışmalar sonucu sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. NDRF ekibinin bir kişiyi enkaz altından çıkardığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

BAŞBAKAN MODİ, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada yetkililerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

GEÇEN AY DA BİR BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz ay Mahad'da 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı